ஒருமையில் பேசுறாங்க..! அடாவடி பன்றாங்க..! திமுக மீது எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு

சேலம்: தமிழகத்தில் பேரூராட்சி நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சிகளுக்கான நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதிமுக சார்பில் அக்கட்சியினருக்கு விருப்பமனு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. கட்சியின் நிர்வாகிகள் தங்கள் சொந்த ஊர்களில் விருப்பமனு விண்ணப்பங்களை அளித்து வருகின்றனர்.

அதிமுகவின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தனது சொந்த ஊரான சேலத்தில் கட்சியினருக்கு தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான விருப்பமனு விண்ணப்பங்களை வழங்கினார்.

நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், திமுக அரசு மீதும் , அமைச்சர்கள் மீது கடுமையான விமர்சன்ங்களை முன்வைத்தார். தமிழகத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சரியாக உணவு வினியோகம் செய்யப்படவில்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளதாகவும், மக்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் மருத்துவ வசதி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என தெரிவித்தார்.

மேலும், சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் வெள்ள பாதிப்பில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க எந்தவித முன்னேற்பாடும் திமுக அரசு செய்யவில்லை எனவும், வானிலை ஆய்வு மையம் தொடர்ந்து தகவல் தெரிவித்து வரும் நிலையில், அரசு முன்னேற்பாடுகளை செய்யாத காரணத்தால் ஆங்காங்கே மழை வெள்ளம் தேங்கி நிற்கிறது நிற்பதாக குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Former Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palanisamy Speaking to reporters in Salem , accused the DMK of playing tricks on the release of 7 Tamils and of all ministers speaking in unison and creating anarchy.