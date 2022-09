பார்த்தீங்களா.. நான் அப்பவே சொன்னேன்ல! சிரித்த முகத்துடன் எடப்பாடி! சேலத்தில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : அதிமுக அலுவலக சாவி தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதிமுகவின் முன்னாள் ஒருங்கிணைப்பாளர் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இது உண்மைக்கும் நீதிக்கும் கிடைத்த வெற்றி என அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார்.

கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் அங்கிருந்த பொருட்கள் சூறையாடப்பட்தையடுத்து வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறை சார்பில் சீல் வைக்கப்பட்டது

இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்நாளில் சீலை அகற்றி எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பிடம் அதிமுக அலுவலக சாவியை ஒப்படைக்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

English summary

AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palanichamy has said that the case filed by O. Panneerselvam as a former coordinator of AIADMK in the Supreme Court regarding AIADMK office keys has been dismissed.