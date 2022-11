மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஜிகே மணி! பதறிப் போன பாமக! சட்டென போனைப் போட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும் தற்போதைய கௌரவ தலைவருமான ஜிகே மணி உடல் நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரை முதல்வர் ஸ்டாலின், பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் ஆகியோர் தொடர்பு கொண்டு நலம் விசாரித்துள்ளனர்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் நீண்ட காலமாக தலைவராக இருந்த ஜிகே மணி, கட்சியின் எதிர்கால நலன் கருதி கௌரவத் தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அன்புமணி ராமதாஸ் தலைவராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

கட்சியில் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு தரவேண்டும் கட்சியை மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே அன்புமணி ராமதாஸ் பாமகவின் தலைவர் பதவியை விட்டுக் கொடுத்ததோடு, அவரே அந்த தீர்மானத்தையும் முன்மொழிந்தார்.

