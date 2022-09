நான் அரசுப் பள்ளி மாணவன்.. இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆளா? - வெகுண்டெழுந்த எடப்பாடி பழனிசாமி!

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : திமுக போடும் பொய் வழக்குகளைக் கண்டு பயப்பட மாட்டேன், நான் அரசுப் பள்ளி மாணவன் என அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, சேலம் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவில் மட்டும்தான் ஜனநாயகம் இருக்கிறது. சாதாரண விவசாயி கூட அதிமுகவில் பொறுப்பிற்கு வர முடியும். ஆனால் திமுகவில் அப்படி வர முடியாது என ஈபிஎஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுவை எவராலும் அழிக்க முடியாது. அழிக்க நினைப்பவர்கள் அழிந்து போவார்கள், அதிமுக நடத்திய ஒரு போராட்டத்திற்கே திமுக அரசு பயந்துவிட்டது என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் ஆட்டையாம்பட்டியில் அதிமுக சார்பில் அண்ணா பிறந்தநாள் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

English summary

"No one can destroy AIADMK. I will not be afraid of false cases filed by DMK. I am a government school student." : ADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami speech in Salem.