மேட்டூர் அணை நிரம்பியது: 42வது முறையாக 120 அடியை எட்டி சாதனை.. விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

சேலம்: மேட்டூர் அணை தனது முழு கொள்ளளவான 120 அடியை, 42 வது முறையாக எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.மேட்டூர் அணைக்கு விநாடிக்கு 1 லட்சத்து 20 ஆயிரம் கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் உபரி நீர் திறப்பு அதிகரித்துள்ளது. காவிரி கரையோரங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் அங்குள்ள கபினி, கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. கர்நாடகா அணைகளில் இருந்து கடந்த 8ஆம் தேதி முதல் காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது.

தொடர் கனமழையால் தற்போது, கர்நாடக அணைகளில் இருந்து தமிழகத்துக்கு காவிரியில் வினாடிக்கு 1.20 லட்சம் கன அடி நீர் திறந்து விடப்படுகிறது. இதனால் ஒகேனக்கல்லில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

Mettur Dam has reached its full capacity of 120 feet for the 42nd time, setting a record.As 1 lakh 20 thousand cubic feet of water per second is coming to Mettur dam, the excess water release has increased. A flood warning has been issued for people living on the banks of Cauvery.