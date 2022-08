முழுக் கொள்ளளவில் மேட்டூர் அணை... 2.10 லட்சம் கனஅடி நீர் திறப்பு... ஊருக்குள் புகுந்த வெள்ளம்!

Salem

oi-Mohan S

சேலம் : மேட்டூர் அணையில் இருந்து 2.10 லட்சம் கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால், கரையோர பகுதிகளில் வெள்ளம் புகுந்தது. இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால், அம்மாநிலத்தில் உள்ள கபினி, கிருஷ்ண ராஜசாகர் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது. இதனையடுத்து, அணையின் பாதுகாப்பைக் கருதி உபரிநீர் காவிரி ஆற்றில் திறந்து விடப்படுகிறது.

மேட்டூர் அணையில் நீர் திறப்பு... தண்டோரா மூலம் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

English summary

As 2.10 lakh cubic feet of water has been released from the Mettur dam, the public has suffered as water inundated the residential areas.