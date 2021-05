Salem

oi-Velmurugan P

சேலம்: சேலம் மாவட்டம் பனமரத்துப்பட்டி பேரூராட்சியில் பணிபுரியும் தங்கராஜ் என்ற தூய்மைப் பணியாளர் வெளியிட்ட உருக்கமான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் தனது வீடியோவில் மக்களை தயவு செய்து யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் எங்களால் முடியவில்லை வேலை செய்வதற்கு கடும் சிரமத்தை சந்திக்கிறோம் என்று கண்ணீர் விடாத குறையாக கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

எங்களால் முடியவில்லை.. தயவு செய்து வெளியே வராதீங்க.. கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சிய தூய்மை பணியாளர்

தமிழகம் முழுவதும் கொரன் வைரஸ் பற்றி பெரிய அளவில் பரவி வருகிறது. கொள்ள பாதிப்பை ஒருபுறம் எனில் உயிரிழப்பும் அந்த நோயின் தாக்கத்தால் மக்கள் சந்திக்கும் அவதிகளும் மிக கொடுமையானது. ஆனால் பலரும் உணர்வதில்லை. முககவசம் அணியாமல் வெளியில் செல்வது, முகக் கவசம் அணியாமல் சகஜமாக எல்லோரிடமும் பேசுவது போன்ற செயல்களில் இன்னும் பலர் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

முழு ஊரடங்கு அதாவது தளர்வுகளற்ற ஊரடங்கு போட்ட பிறகும் மக்கள் வெளியில் சுற்றுவதை வாடிக்கையாக வைத்திருக்கிறார்கள்‌. எவ்வளவுதான் காவல்துறையினர் தடுப்புகள் போட்டாலும் இருசக்கர வாகனத்தில் சந்து பொந்துகளில் நுழைந்து சுற்றுகிறார்கள். இதனால் போலீசார், மருத்துவ பணியாளர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடும் சிரமங்களையும் சந்திக்கிறார்கள்.

English summary

Salem cleaning worker thangaraj request to people, do not come outside. Please take home. Please wear a mask. Please understand govt rules of lockdown and follow. This video going to viral on social media.