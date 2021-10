சேலத்தில் மசாஜ் சென்டர் அழகி கொலை.. சென்னையைச் சேர்ந்த காதலன் கைது

Salem

சேலம்: கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவைச் சேர்ந்தவர் தேஜ்மண்டல் (27) என்ற பெண், சேலத்தில் 3 இடங்களில் பியூட்டி பார்லர் மற்றும் ஸ்பா என்னும் மசாஜ் சென்டர் நடத்தி வந்தார். இவர் கொலை செய்யப்பட்டு உடல் சூட்கேஸில் அடைத்து வீட்டில் உள்ள பரண் மீது வீசப்பட்டு கிடந்தது. இந்த வழக்கில் அவரது காதலனை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். கொலைக்கு வேறு இருவர்கள் காரணம் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

சேலம் வின்சென்ட் பகுதியில் உள்ள அதிமுக பிரமுகருக்கு சொந்தமான அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தங்கியிருந்த தேஜ்மண்டல், கொலை செய்யப்பட்டு உடல் சூட்கேஸில் அடைத்து வீட்டில் உள்ள பரண் மீது வீசப்பட்டு கிடந்தது.

Tejmendal, 27, of Bangalore, who was running a massage center in Salem Shankar Nagar, was killed and her boyfriend was arrested by the salem police.