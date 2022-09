எடப்பாடிக்கு ‘பாஸ்’ மார்க் போட்ட சசிகலா! அதுவும் அவர் ஊரிலேயே! நடந்தது நடந்து போச்சு.. ஓஹோ அது தானா?

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : பல்வேறு மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் சென்று கட்சியினரை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டி வரும் சசிகலா அதிமுக ஆட்சியில் உலகமே வியந்து பாராட்டும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன என எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை புகழ்ந்து பேசியிருப்பதும், நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும், நடப்பவை நல்லவையாக இருக்கட்டும் என பேசியுள்ளது பல யூகங்களை கிளப்பியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு விவகாரம் உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்றுள்ளது. ஆனால் தற்போதைக்கு அதற்கெல்லாம் முடிவு கிடைப்பதாகத் தெரியவில்லை. அந்த அளவுக்கு அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பது ஹாலிவுட் திரில்லர் கிளைமேக்ஸ் போல் குழப்பமாக உள்ளது.

இந்நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமியை வீழ்த்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோர் வரிந்து கட்டி களமிறங்கியுள்ளனர். ஆனால் சசிகலா இதுவரை எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரடியாக விமர்சித்தது கிடையாது.

சசிகலா விசிட்- சேலத்தில் பரபர- எம்ஜிஆர், ஜெ. சிலைகளை நெருங்க விடாமல் இபிஎஸ் கோஷ்டி போலீசில் புகார்

English summary

Sasikala, who has been touring various districts and gathering support from the party members, has praised Edappadi Palaniswami's regime as saying that various projects have been completed in the AIADMK regime to the amazement of the world, and has said that let what happened happen and let what is happening be good has sparked many speculations.