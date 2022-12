ஆசை ஆசையா கிட்ட போன "பாமக" புள்ளி.. எடப்பாடி டக்குனு செய்த வேலைய பாருங்க.. மேடையிலேயே.. அப்ப திமுக?

Salem

oi-Hemavandhana

சேலம்: அதிமுக - பாமக கூட்டணியில் உள்ளதா? இல்லையா? என்ற சந்தேகம் அரசியல் களத்தில் மீண்டும் வட்டமடிக்கிறது.. காரணம், பாமக எம்எல்ஏ அருள்..!!

சேலம் மேற்கு தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் பாமகவை சேர்ந்த அருள் ராமதாஸ்... இதுவரை எந்த ஒரு எம்எல்ஏவுக்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு, பாமக அருளுக்கு உண்டு..

காரணம், இவர் தன்னுடைய தொகுதி முழுவதும் நடமாடும் அலுவலகம் மூலம் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர்.. ''உங்கள் தேவைகளை அறிய, உங்களை தேடி''என்ற திட்டத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தவர்.

English summary

When is the PMK + AIADMK alliance going to be formed again and What happened on Edappadi Palaniswami's stage