திடீரென சிலுவம்பாளையம் கோவிலுக்கு போன எடப்பாடி பழனிசாமி.. ‘கண்ணை மூடி’ - ஜோதிடர்கள் அறிவுரை காரணமா?

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் தீர்ப்பு தனக்கு எதிராக வந்த நிலையில், தனது சொந்த ஊரான சிலுவம்பாளையத்தில் உள்ள கோவில்களுக்குச் சென்றுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

நீதிமன்ற தீர்ப்பு தனக்கு எதிராக வந்த நிலையில், தீர்ப்புக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்த கையோடு சேலம் கிளம்பினார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

எடப்பாடி பழனிசாமி சேலத்தில் முகாமிட்டு, தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வரும் நிலையில், நேற்று திடீரென தனது சொந்த கிராமமான சிலுவம்பாளையத்திற்கு காரை விட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சில ஜோதிடர்கள் சொன்னதன் அடிப்படையிலேயே, சொந்த ஊருக்குச் சென்று முருகன் கோவில் உள்ளிட்ட கோவில்களில் சாமி தரிசனம் செய்ததாகவும், தனது வேண்டுதல் நிறைவேறினால், மீண்டும் வந்து கோவிலுக்கு காணிக்கை வழங்குவதாவும் ஈபிஎஸ் உறுதி அளித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எடப்பாடியின் திடீர் என்ட்ரி.. ஷாக் ஆன திமுக புள்ளிகள்.. ஸ்டாலினின் கொங்கு பிளானில் உச்சகட்ட பரபர!

