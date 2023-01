"அலட்சியம்".. பிரசவத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பெண்.. தவறான ஊசியால் பறிபோன கண்.. சேலத்தில் ஷாக்!

Salem

oi-Jackson Singh

சேலம்: சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு தவறான ஊசி செலுத்தப்பட்டதால் ஒரு கண்ணையே அகற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மருத்துவர்களின் இந்த அலட்சியப்போக்கை கண்டித்து சேலம் அரசு மருத்துவமனை முன்பு அப்பெண்ணின் உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

ஏழை எளிய மக்கள் நாடி வரும் அரசு மருத்துவமனை இந்த அளவுக்கு அலட்சியப்போக்கில் செயல்படுவது மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உ.பி. உள்ளாட்சி தேர்தல்: இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் தேர்தல்- ஹைகோர்ட் உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை!

English summary

A woman admitted for delivery at the Salem Government Hospital had to have one of her eyes removed due to a wrong injection. The woman's relatives are staging a protest in front of the Salem Government Hospital to condemn the negligence of the doctors.