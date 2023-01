ரூ.4,00,000 லஞ்சம்.. சிங்கப்பூரில் வாலாட்டிய இந்திய ஊழியர்கள்.. இவ்வளவு லட்சம் அபராதமா? ப்பா போச்சே!

சிங்கப்பூரில் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் வழக்குகளில் கடுமையான தண்டனை விதிக்கப்பட்டும் என தெரிந்தும் இரண்டு இந்தியர்கள் லஞ்சம் வாங்கி மாட்டிக்கொண்டுள்ளது அந்நாட்டில் மட்டுமல்லாது இந்தியாவிலும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூரில் உணவு பொருட்கள் விநியோக நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை பார்த்து வந்த இரண்டு இந்தியர்கள் லஞ்சம் வாங்கியதாக கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் இவர்களுக்கு தலா ரூ.14 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிங்கப்பூரில் லஞ்சம் வாங்குவதும் கொடுப்பதும் சட்டவிரோதமானதாகும். பல்வேறு நாடுகளிலும் இது சட்டவிரோதமாக இருப்பினும் சில நாடுகளில் இது வெளிப்படையாகவே இருக்கிறது. இந்தியாவில் அரசு மருத்துவமனைகள் தொடங்கி வங்கிகள் வரை லஞ்சம் சம்பந்தமாக பல வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கிறது. இந்நிலையில் சிங்கப்பூரில் கடந்த 2021ம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு ஒன்றில் அந்நாட்டு நீதிமன்றம் மேற்குறிப்பிட்டவாரு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

சிங்கப்பூரில் 'சொன்னமேரா' எனும் உணவு பொருட்கள் விநியோக நிறுவனம் ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்நிறுவனத்தில் இந்தியாவை சேர்ந்த ரத்தினசவபதி கிடங்கு மேற்பார்வையாளராகவும், கணக்கு/நிர்வாக நிர்வாகி முரளிதரனும் பணியாற்றி வந்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் கடந்த 2020ம் ஆண்டு கொரோனா உச்சகட்டத்தில் இருந்தபோது இந்த நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் பலர் பணியிலிருந்து தங்களை விடுவித்து சொந்த ஊர் திரும்பியுள்ளனர்.

English summary

Two Indians who were working in a food distribution company in Singapore were arrested for accepting bribes and have been fined Rs 14 lakh each.