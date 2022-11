செல்வ வளம் தரும் தவ்வை..1000 ஆண்டுகள் பழமையான மூதேவி சிலை.. சிவகங்கை அருகே கண்டுபிடிப்பு

Sivagangai

சிவகங்கை: திருப்பாச்சேத்தி செல்லப்பனேந்தல் கிராமத்தில் 1000 ஆண்டுகள் பழமையான தவ்வை சிலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் மதன், மணிகண்டன், அறிவுசெல்வம், தேவி கண்டுபிடித்தனர். 2 அடி உயரம் 3.5 அடி நீளபலகை கல்லில் தவ்வை தன்மகன் 'மாந்தன்', மகள் 'மாந்தி'யுடன் அமர்ந்த நிலையில் உள்ளார்.

மூதேவிதான் நம் முன்னோரின் பிரதான தெய்வம். மூதேவி தான் செல்வத்துக்கான தெய்வமாகவும் வணங்கப்பட்டவள். மூதேவி என்றால், மூத்த தேவி,தவ்வை, சேட்டை, கேட்டை, மாமுகடி என்று மூதேவிக்குப் பல பெயர்கள் உண்டு.

கொற்றவைக்கு அடுத்ததாக சங்க இலக்கியங்களில் அதிகமாகப் பாடப்படும் தெய்வம் மூதேவி. "தவ்வை" என்ற பெயரில் பல இலக்கியங்களில் மூதேவி குறிப்பிடப்படுகிறாள்.

A 1000 year old Tavvai statue has been found in Tiruppachetty Chellappanendal village Archaeologists have discovered Madan, Manikandan, Iduselavam, Devi. On the 2 feet high 3.5 feet long slab stone, Thavai is seated with his son 'Manthan' and daughter 'Manthi'.