D-வாரிசு, M-பணம், K-கட்ட பஞ்சாயத்து.. கருணாநிதி > ஸ்டாலின் > அவரது மகன் - காரைக்குடியில் சாடிய நட்டா

Sivagangai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சிவகங்கை: திமுக ஒரு குடும்ப கட்சி என்றும் திமுகவில் முன்பு கருணாநிதி இருந்தார், இப்போது ஸ்டாலின் வந்துள்ளார், அடுத்து அவரது மகன் வருவார் எனவும் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா காரைக்குடியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் விமர்சித்துள்ளார்.

கடந்த ஜூலை மாதம் ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற பாஜக செயற்குழு கூட்டத்தில் ஆபரேசன் சவுத் இந்தியா திட்டத்தை மத்திய உள்துறை அமைச்சரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான அமித்ஷா அறிவித்தார். அன்றில் இருந்தே தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜகவை வளர்க்கும் பணிகளில் அக்கட்சி முழு வீச்சில் இறங்கியுள்ளது.

வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அதற்கான முன் தயாரிப்பு பணிகளையும் இப்போதே தொடங்கி இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி. குறுகிய கால இடைவெளியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2 முறை தமிழ்நாடுக்கு வந்து சென்று இருக்கிறார். இதேபோல் கேரளா, தெலுங்கானாவுக்கு அமித்ஷா அண்மையில் சென்றார்.

பாஜக தேசிய தலைவருக்கே இப்படியா? எச்.ராஜா மொழிபெயர்க்க.. காரைக்குடியில் காத்து வாங்கிய “காலி” சேர்கள்

English summary

DMK is a family party and DMK had Karunanidhi earlier, now Stalin has come and his son will come next, BJP National President JP Natta has criticized DMK in a public meeting held in Karaikudi.