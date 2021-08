கோயில்களில் அதிகம் கூட்டம் கூடுவதால் கொரோனா பரவுகிறது.. அதனால் தான் தடை நீட்டிப்பு.. அமைச்சர் மா.சு

Sivagangai

oi-Vigneshkumar

சிவகங்கை: ஆடி மாதம் கோயில்களுக்குப் பக்தர்கள் அதிகளவில் வருவதால் கொரோனா பரவுவது சுகாதாரத் துறை ஆய்வில் தெரியவந்ததைத் தொடர்ந்தே, ஊரடங்கு அறிவிப்பில் கோயில்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டது என அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் தொடங்கிய கொரோனா 2ஆம் அலை மே மாதத்தில் உச்சம் தொட்டது. இதையடுத்து நிலைமையைக் கட்டுக்குள் வைக்க மாநிலத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது.

முதல் இரண்டு வாரங்கள் எந்தவொரு தளர்வுகளும் இல்லாமல் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் பின்னர், வைரஸ் பாதிப்பு குறையத் தொடங்கியதும் ஊரடங்கில் மெல்ல தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

Tamilnadu Corona lockdown relaxation latest news: Minister Ma Subramanian says temples ban extended as they found Corona spread rapidly in Temple. Minister Ma Subramanian also said that 12 crore vaccine is needed to vaccinate the entire TN population.