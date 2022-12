தனித்து ரேசில் ‘தாமரை’? அண்ணாமலையால் அதிமுகவுக்கே இனி நல்ல காலம் தான்! திருமாவே சொல்லிட்டாரே?

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : பாஜகவால் தான் அதிமுக தமிழக மக்களிடம் நன்மதிப்பை இழந்ததாகவும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடும் என்ற அண்ணாமலையின் அறிவிப்பு அதிமுகவிற்கு நல்ல காலத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் கூறியிருக்கிறார்.

அதிமுகவை வைத்து நாடாளுமன்றத் தேர்தலை கடத்திவிடலாம் என தமிழக பாஜக விரும்பும் நிலையில் அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் அவர்களுக்கும் சிக்கலாகவே இருக்கிறது. இதனால் எடப்பாடி ஓபிஎஸ் தரப்பு இணைய வேண்டும் என பாஜக விரும்புகிறது.

பிரதமர் மோடி தமிழகம் வந்த போது இருவரும் ஒன்றாக வரவேண்டும் என ஸ்ட்ரிக்ட்டாக உத்தரவிட்டதாகவும் இதனால் இருவரும் ஒன்றாகவே பிரதமர் மோடியை வரவேற்றதாக கூறுகின்றனர். ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல எடப்பாடி பழனிசாமியின் நடவடிக்கைகளில் மாற்றம் தெரிய தொடங்கி உள்ளது.

Thol Thirumavalavan said that AIADMK has lost its goodwill with the people of Tamil Nadu because of BJP and Annamalai's announcement that she will contest the parliamentary elections alone has brought good times to AIADMK.