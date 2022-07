Srilanka

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவை ஏற்பதாக ரணில் விக்கிரமசிங்கேவிடம் அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷே தெரிவித்ததன் மூலம் அவர் பதவி விலகுவது உறுதியாகி இருக்கிறது.

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள கணிக்கமுடியாத பெரும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக 2 கோடியே 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் கடும் இன்னல்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.

உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையேற்றம் தொடர் மின்வெட்டு, பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடுகள், மருந்து தட்டுப்பாட்டால் அந்நாட்டில் மக்கள் வாழ்வதே கேள்விக்குறியானது.

