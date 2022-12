பூங்காவில் இருந்து தப்பிய சிங்கங்கள்! மனிதர்கள் மீது பாய தயாரான "அந்த நொடி".. திக் திக் வீடியோ!

Sydney

oi-Jackson Singh

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஒரு உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து சிங்கங்கள் தப்பிச் சென்ற சிசிடிவி வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

அந்த வீடியோவில், சிங்கங்கள் உயிரியல் பூங்காவின் வேலிகளை தாண்டி குதித்து தப்புவதும், பின்னர் அங்கு நடமாடிக் கொண்டிருந்த மனிதர்கள் மீது பாய எத்தனிப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

சிங்கங்கள் தப்பும் அளவுக்கு அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்ட உயிரியல் பூங்கா நிர்வாகத்துக்கு அனைத்து தரப்பில் இருந்தும் கண்டனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.

சிங்கங்கள் எஸ்கேப் ஆகிடுச்சே.. பத்தே செகண்டில் மொத்த உயிரியல் பூங்காவும் காலி - அலறிய ஆஸ்திரேலியா

English summary

CCTV footage of lions escaping from a zoo in Australia is going trend on the internet. The video shows the lions leaping over the zoo's fences and then tried pouncing on humans walking by.