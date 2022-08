100வது பிறந்தநாள்.. கேக் வெட்டியபோது பாட்டி கைது.. பின்னணியில் நெகிழ்ச்சி காரணம்!

Sydney

oi-Jaya Chitra

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவில் 100வது பிறந்தநாள் கொண்டாடிய மூதாட்டியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். ஆனால், அந்த கைதின் பின்னணியில் உள்ள காரணம் நெட்டிசன்களை நெகிழ்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

என்னதான் வெளிப்படையாக எனக்கெல்லாம் ஒரு ஆசையும் கிடையாதுப்பா.. எனக் கூறிக் கொண்டாலும், ஒவ்வொருவருமே வித்தியாசமான ஏதாவது ஒரு ஆசையை உள்மனதிற்குள் ரகசியமகப் பொத்தித்தான் வைத்திருப்பார்கள். இது ஆளுக்கு ஆள் வேறுபடலாமே தவிர இவர் ஆசைகளே இல்லாத மனிதன் என யாரையும் கூறிவிட முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஆசைகளை பக்கெட் லிஸ்ட் என ஆங்கிலத்தில் கூறுவார்கள்.

அப்படி ஒரு பாட்டியின் பக்கெட் லிஸ்ட் ஆசையைத்தான் வித்தியாசமாக நிறைவேற்றி, சமூகவலைதளங்களில் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகின்றனர் ஆஸ்திரேலியப் போலீசார்.

English summary

Jean Bickenton marked her 100th birthday with a very dramatic party. Police officers interrupted the celebrations to detain her, thereby fulfilling her wish. The 100-year-old used to work as an army nurse for decades before finally retiring from her long and satisfying job. All through her career she was never drunk or arrested.