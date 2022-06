மதுபானம் குடிக்கவைத்து நர்ஸ் பலாத்காரம்! புதரில் தள்ளிவிட்டு சென்ற மூவர்! செங்கல்பட்டில் வெறிச்செயல்

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு அருகே மதுபானம் ஊற்றி 20 வயது நர்ஸ் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார். மேலும் அவர் காரில் இருந்து புதரில் தள்ளிவிடப்பட்டார். இதில் தொடர்புடைய ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் 2 பேரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஆத்தூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் 20 வயது இளம்பெண். இவர் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் நர்ஸாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இவர் வேறு இடத்தில் வேலை செய்ய விரும்பினார். இதனால் அவர் தீவிரமாக வேலை தேடி வந்தார். வேலூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் வேலைக்கு ஆட்கள் எடுப்பது குறித்து அவருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

English summary

A 20 year old woman was allegedly rape and dumped on the road by three men. Now one arrested and 2 absconding.