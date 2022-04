குட்நியூஸ்.. குலசையில் வரும் உலகத்தரம் வாய்ந்த ராக்கெட் ஏவுதளம்.. மயில்சாமி அண்ணாதுரை சூப்பர் தகவல்

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

பெரம்பலூர்: தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் அமையும் ராக்கெட் ஏவுதளம் உலகிலேயே மிக சிறந்ததாக இருக்கும் என இஸ்ரோ முன்னாள் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுறை கூறினார்.

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின்(இஸ்ரோ) முன்னாள் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை. தமிழகத்தை சேர்ந்த இவர் தான் இந்தியாவின் சந்திரயான் 1 திட்டத்தின் திட்ட இயக்குனராக பணியாற்றினார்.

இந்நிலையில் நேற்று பெரம்பலூரில் தனியார் கல்வி நிறுவனம் ஒன்றில் மயில்சாமி அண்ணதுரை நிருபர்களை சந்தித்தார். அப்போது இந்தியாவின் விண்வெளி திட்டங்கள் குறித்தும், இந்திய விண்வெளியில் தமிழகத்தின் பங்கு பற்றியும் குறிப்பிட்டார். மயில்சாமி அண்ணாதுரை கூறியதாவது:

English summary

Former ISRO scientist mayilsamy annadurai says, the rocket launch pad at Kulasekarapatnam in Thoothukudi district would be the best in the world.