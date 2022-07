‘நிதி’ வேண்டாம் ‘நீதி’ தான் வேண்டும்.. அமைச்சரிடம் கதறிய சின்னசேலம் மாணவியின் தாய்! கலங்கிய கணேசன்!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி அருகே சின்னசேலம் தனியார் பள்ளியில் மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக நிதியுதவி அளிக்கச் சென்ற அமைச்சர் கணேசனிடம், தனக்கு 'நிதி' வேண்டாம் 'நீதி' தான் வேண்டும் என மாணவியின் தாய் கதறியழுத காட்சிகள் காண்போர் நெஞ்சை உருக்குவதாக இருந்தது.

கடலூர் மாவட்டம், வேப்பூர் அருகே பெரியநெசலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது பள்ளி மாணவி ஒருவர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கனியாமூரில் உள்ள ஒரு தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் விடுதியில் தங்கி இருந்தபடியே 12ம் வகுப்பு பயின்று வந்தார்.

இந்நிலையில் மாணவி விடுதியில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார் என்று அவரது பெற்றோர்களுக்கு பள்ளி நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

விஸ்வரூபம் எடுக்கும் சின்னசேலம் மாணவி மரணம்! சாலையில் திரண்ட உறவினர்கள்! ட்ரெண்டாகும் ஹேஸ்டேக்..!

English summary

The scenes of the student's mother crying out to Minister Ganesan, who went to provide financial assistance in connection with the mysterious death of a student in a private school in Chinnasalem near Kallakurichi, that she did not want 'funds' but 'justice', were heart-melting.