வன்முறை வெடித்த பள்ளி இப்போது திறக்கப்படாது.. மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்ககம் தகவல்!

கள்ளக்குறிச்சி : வன்முறை நடைபெற்ற பள்ளியை உடனடியாக திறக்க வாய்ப்பில்லை. பள்ளியை மீண்டும் திறப்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் முடிவெடுப்பார் என மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலம் அருகே கனியாமூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் பிளஸ் 2 மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து பெற்றோர், உறவினர்கள் சந்தேகம் கிளப்பினர்.

பள்ளி மாணவியின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு இன்று அந்தப் பள்ளியின் முன்பு நடைபெற்ற போராட்டம் பெரும் வன்முறையாக வெடித்தது. பேருந்துகள் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டன.

இரவு 10.30 மணி.. 4 இடங்களில் ரத்தம்.. சிசிடிவி.. கள்ளக்குறிச்சி மாணவிக்கு நடந்தது என்ன? பின்னணி

Kallakurichi school where the violence took place is unlikely to reopen immediately, District Collector will take a decision on reopening the school : Directorate of Matriculation Schools.