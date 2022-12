பூமி பூஜையா? இது “மதசார்பற்ற” நாடு.. தருமபுர ஆதீனத்தை அழைத்து நிகழ்ச்சி - கொந்தளித்த திமுக எம்பி

Tamilnadu

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மயிலாடுதுறை: இன்று புதிய பேருந்து நிலையம் அமைப்பதற்காக அடிக்கல் நாட்டுவிழாவுக்கான அழைப்பிதழில் பூமிப்பூஜை விழா என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருந்ததற்கு திமுக எம்பி செந்தில்குமார் எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருக்கிறார்.

மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் மணக்குடி என்ற பகுதியில் இன்று காலை 6:30 மணியளவில் புதிய பேருந்து நிலையம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது.

இதற்கான அழைப்பிதழில் மயிலாடுதுறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செ.ராமலிங்கம், மயிலாடுதுறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜக்குமார், பூம்புகார் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. நிவேதா முருகன் உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்துகொள்ள உள்ளனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.

DMK MP Senthilkumar has objected to the fact that Bhumi Pooja was mentioned in the invitation to the foundation stone ceremony for the construction of a new bus stand today.