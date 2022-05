நீங்க வந்தா மட்டும் போதும்! நெஞ்சுக்கு நீதி திரைப்படத்துக்கு இலவச டிக்கெட்! ஸ்வீட், ஸ்நாக்ஸ் வேற..!

Tamilnadu

திருப்பத்தூர் : திமுக இளைஞரணி தலைவரும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடித்துள்ள நெஞ்சுக்கு நீதி திரைப்படத்திற்கு இலவச டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டதோடு, இனிப்பு காரம் உள்ளிட்டவையும் வழங்கப்பட்டதால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

கனா படத்தின் இயக்குனரான அருண்ராஜா காமராஜ் இயக்கத்தில், முதல்வர் ஸ்டாலினின் மகனும் திமுக இளைஞரணி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிப்பில் நெஞ்சுக்கு நீதி' திரைப்படம் மே 20ஆம் தேதியான நேற்று தமிழகத்தின் பல்வேறு திரையரங்குகளில் வெளியானது.

போனி கபூர் தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் ஆரி, தன்யா ரவிச்சந்திரன், ஷிவானி ராஜசேகர், யாமினி சந்தர், சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, இளவரசன், மயில்சாமி, அப்துல் லீ, ராட்சசன் சரவணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

