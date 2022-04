ராகுல் காந்திக்கு போட்டியாக லிஸ்டு போட்ட எச்.ராஜா... என்ன சொல்லி இருக்காரு தெரியுமா?

Tamilnadu

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காரைக்குடி: இந்தியாவில் விற்கப்படும் பெட்ரோல் விலையை அண்டை நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அன்றாட வேலை குறித்தும் காங்கிரஸ் எம்.பி.ராகுல் காந்தி பட்டியலிட்ட நிலையில், பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா, இந்தியாவை அண்டை நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

பாஜகவின் முன்னாள் தேசிய செயலாளராக இருந்தவர் எச்.ராஜா. சர்ச்சையான பேச்சுகள், சமூக வலைதள பதிவுகளின் மூலமாக புகழ்பெற்றவர்.

இவரது கருத்துக்கள் எப்போதும் தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் விவாதப்பொருளாகி வருகின்றன.

While Congress MP Rahul Gandhi has listed Prime Minister Narendra Modi's day to day work and the comparision of the price of petrol sold in India and neighbor countries, senior BJP leader H Raja has also posted a comparison list of India with its neighbors.