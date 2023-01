நீயா, நானா? பாஜகவினர் கடும் மோதல்.. சேர்களை தூக்கி வீசி தாக்குதல்.. பரபரத்துபோன கள்ளக்குறிச்சி

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பாஜக சார்பில் நடந்த சக்தி கேந்திரா பொறுப்பாளர்கள் கூட்டத்தில் தற்போதைய மாவட்ட தலைவர் மற்றும் முன்னாள் மாவட்ட தலைவர்களின் ஆதரவாளர்கள் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது. இருதரப்பினரும் நாற்காலிகளை தூக்கி வீசி சண்டையிட்டு கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் போலீசார் தலையிட்டு பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் இடையே அவ்வப்போது மேடைகளிலேயே சண்டையிட்டு கொள்வது வாடிக்கையான ஒன்றாக உள்ளது. இதற்கு தேசிய கட்சி, மாநில கட்சி என்ற பாகுபாடு இல்லை.

மத்தியில் ஆளும் பாஜக முதல் மாநிலத்தை ஆளும் திமுக, எதிர்க்கட்சியான அதிமுக, காங்கிரஸ் உள்பட பிற கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் கூட மேடைகளில் அடித்து கொண்டு மண்டை உடைத்த சம்பவங்கள் இதற் கு முன்பு நடந்துள்ளது.

English summary

In Kallakurichi District Shakti Kendra in-charge meeting organized by BJP, there was a fierce clash between the supporters of the current district president and former district presidents. The two parties threw chairs and fought and the police intervened and settled the problem.