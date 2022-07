கள்ளக்குறிச்சி கலவரம்.. அதிகாரிகள் தூக்கியடிப்பு தொடர்கிறது.. பெண் டிஎஸ்பி டிரான்ஸ்பர்.. அரசு அதிரடி!

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 12ம் வகுப்பு மாணவி மர்மமரணம் தொடர்பாக தனியார் பள்ளியில் நடந்த கலவரம் தொடர்பாக பெண் டிஎஸ்பி காத்திருப்பு பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக கலெக்டர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிலையில் எஸ்பி காத்திருப்பு பட்டிலுக்கு மாற்றப்பட்டிருந்தார்.

கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரை அடுத்த பெரியநெசலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வயது மாணவி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கனியாமூரில் தனியார் பள்ளியில் படித்தார்.

விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த மாணவி மர்மமான முறையில் இறந்தார். மாணவியின் இறப்புக்கு நீதிகேட்டு தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மர்மமரணம்.. பள்ளி நிர்வாகிகள் உள்பட ஐவரிடம் விசாரிக்க அனுமதிகோரி சிபிசிஐடி மனு

English summary

Another officer has been transferred to the waiting list in connection with the riot in a private school over the mysterious death of a 12th class girl in Kallakurichi district. Earlier, the SP was transferred to the waiting list as the Collector was transferred.