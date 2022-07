கள்ளக்குறிச்சி கலவரத்தில் வதந்தி.. ஒருவரையும் விடமாட்டோம்.. டுவிட்டருக்கு கடிதம் எழுதிய போலீசார்!

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மர்மமரணம் விவகாரத்தில் நடந்த கலவரம் தொடர்பாக போலீஸ் துறை சார்பில் டுவிட்டர் நிறுவனத்துக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அடுத்த கனியாமூரில் தனியார் பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியில் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரை அடுத்த பெரியநெசலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வயது மாணவி படித்தார்.

இந்த மாணவி மாடியில் இருந்து விழுந்து இறந்ததாக பள்ளி நிர்வாகம் கூறியது. இதனை குடும்பத்தினர் மறுத்தனர். மாணவியின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டினர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம்.. உளவுத்துறையில் சாதிவாதிகள்! விசிகவுக்கு எதிராக சதி - திருமாவளவன் பகீர்

English summary

A letter has been written to Twitter on behalf of the police department regarding the riots over the mysterious death of a schoolgirl in Kallakurichi.