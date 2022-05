வன்னியர் இட ஒதுக்கீடு... தம்பிங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க! யாரை எச்சரிக்கிறார் அன்புமணி ராமதாஸ்?

Tamilnadu

கள்ளக்குறிச்சி : வன்னியர் உள் இட ஒதுக்கீடு தொடர்பாக சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் எனவும், இல்லை என்றால் தம்பிகள் சும்மா இருக்கமாட்டார்கள் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பாமக சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் அக்கட்சியின் இளைஞரணித் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ் அடுத்த தேர்தலில் ஆட்சிக்கு வர நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் என கூறினார்..

Pmk youth wing leader Anbumani Ramadoss has said that a resolution should be passed in the assembly regarding the internal reservation of Vanniyar, otherwise the pmk volunteers will not be idle.