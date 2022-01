உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை முன் ஜாமீன் மனு விசாரணை.. சரியாக இன்று ராஜேந்திர பாலாஜியை கைது செய்த போலீஸ்!

Tamilnadu

விருதுநகர்: காவல்துறையின் கைதில் இருந்து தப்பிக்க அங்கே இங்கே என ஓடி ஒளிந்து டிமிக்கி காட்டிய ராஜேந்திரபாலாஜி ஹசனில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 20 நாட்கள் அவர் ஆடிய கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. முன்ஜாமீன் மனு ரத்தானதில் இருந்து ஹசனில் காவல்துறையினரிடம் ராஜேந்திரபாலாஜி சிக்கியது வரை என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் பால்வளத் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் ராஜேந்திர பாலாஜி. இவர், விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரவீந்திரன் உள்ளிட்டோருக்கு, ஆவின் மற்றும் அரசின் பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாங்கித் தருவதாக, 3 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வாங்கி மோசடி செய்து விட்டதாக புகார்கள் வந்தன. இது குறித்து, விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

இதையடுத்து, ராஜேந்திர பாலாஜி தரப்பில் முன்ஜாமீன் கேட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், கடந்த டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அதை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. உச்ச நீதிமன்றத்தில் அப்பீல் செய்யுமாறு தனது வழக்கறிஞர்களிடம் சொல்லிவிட்டு விருதுநகரில் இருந்து புறப்பட்டார்.

தலைமறைவாக இருந்த ராஜேந்திரபாலாஜி கர்நாடகாவில் கைது - நடுரோட்டில் மடக்கிய போலீஸ்

English summary

RajendraBalaji has been arrested in Karnataka The blindfold game he played for 20 days has come to an end. Let's see what happened from the cancellation of the anticipatory bail petition to the arrest of RajendraBalaji by the police hassan district in Karnataka.