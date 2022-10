வழக்குகளில் இருந்து விடுபட ராஜேந்திர பாலாஜி பரிகாரம்..திருபுவனம் கோவிலுக்கு இத்தனை சிறப்புகளா?

Tamilnadu

கும்பகோணம்: பிரசித்தி பெற்ற திருபுவனம் கம்பகரேஸ்வரர் கோயிலில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பரிகாரம் செய்து வழிபாடு நடத்தியுள்ளார். கந்த சஷ்டி தினமான நேற்று வழக்கில் இருந்து விடுபடவும், எதிரிகள் தொல்லை நீங்கவும் சரபேஸ்வரரை வழிபட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கும்பகோணம் அருகே திருவிடைமருதூர் தாலுகா உள்ள திருபுவனத்தில் தர்ம சம்வர்த்தினி உடனாய கம்பகரேஸ்வரர் ஆலயம் உள்ளது. இங்கு தனி சன்னதி கொண்டு சரபேஸ்வரர் அருள் பாலிக்கிறார். பிரசித்தி பெற்ற இவ்வாலயத்தில் பல்வேறு இன்னல்களை போக்க கூடிய சரபேஸ்வரர் வீற்றிருக்கும் சிறப்பு ஸ்தலமாகவும் இக்கோயில் விளங்கி வருகிறது.

இக்கோயில் பரிகார வழிபாடு செய்வது விசேஷமானது. கந்த சஷ்டி தினமான நேற்று இரவு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி பரிகாரம் செய்யும் பொருட்டு கம்பகரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்தார்.

பரிகார பூஜைகள்

கம்பகரேஸ்வரர் தர்ம சம்வர்த்தினி சரபேஸ்வரர் ஆகிய சன்னதிகளுக்கு சென்று தனித்தனியாக அர்ச்சனை செய்து பரிகார பூஜைகள் செய்தார் ராஜேந்திர பாலாஜி . கந்த சஷ்டி விழா நடைபெற்றதால் சுப்ரமணியர் வள்ளி தெய்வானையும் வழிபட்டார். முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியை வரவேற்கும் விதமாக உள்ளூர் பேருராட்சி செயலாளர் சிங் செல்வராஜ் மற்றும் அதிமுக பிரமுகர்கள் நிர்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

Former AIADMK minister Rajendra Balaji has offered penance and offered prayers at the famous Thiruphuvanam Kambakareswarar temple. Reports have surfaced that Sarabeswarar was worshiped to get rid of the case and get rid of the trouble of enemies yesterday, which is the day of kanda Shashti.