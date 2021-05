அவதூறாக வீடியோ.. ‘டிக்–டாக்’ திவ்யாவுக்கு தர்ம அடி.. மன்னிப்பு கேட்க வைத்து திருநங்கைகள் ஆவேசம்

Tamilnadu

oi-Velmurugan P

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரை அடுத்த மருங்குளத்தை சேர்ந்த டிக் டாக் திவ்யா என்பவர் கார்த்தி என்பவரை தேடி வெளியிட்ட வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெகுபிரபலம். இவர் திருநங்கைகள் மக்களை மிரட்டி காசு பறிப்பதாக அண்மையில் அவதூறாக வீடியோ வெளியிட்டார்.

இதனால் கொதித்துப்போன திருநங்கைகள் அவரது வீட்டிற்கே சென்று ஏன் அப்படி செய்தாய் என்று கேள்வி கேட்டனர். அத்துடன் திவ்யாவிற்கு தர்ம அடி கொடுத்தனர்.

அத்துடன் தான் பேசியது தவறுதான் என்று கூறி திவ்யாவை அவர்கள் மன்னிப்பும் கேட்க வைத்தனர். இது தொடர்பாக திவ்யா பேசும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

English summary

The videos posted by 'tik tok Divya' from Marungulam next to Thanjavur in 'search of Karthi' are very popular on social media. she recently released a defamatory video of transgender people extorting money. The angry transgender people went to her house and asked her why she did that. As well as they beated Divya. .