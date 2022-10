“இறைவன்” சொத்து.. இயலாதோருக்கு “இலவச” உணவளிக்கும் அதிராம்பட்டினம் உணவகம்! ஏழையின் பசியாற்றும் தாவூத்

Thanjavur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தஞ்சாவூர்: அதிராம்பட்டினத்தில் உணவகம் நடத்தி வரும் தாவூத் என்ற நபர் தனது உணவகத்துக்கு வரும் ஏழைகள், பணம் இல்லாதவர்களுக்கு இலவச உணவு வழங்கி உதவி வருகிறார்.

வேலை, வருமானம், செலவு, ஆடம்பரம், திருமணம், சாதி, மதம், இனம், போட்டி, பொறாமை, மோதல், பகை, துரோகம் என உலகம் வேறொரு திசையில் சுழன்று கொண்டிருப்பதாக நம்மில் பலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

இங்கு நல்லவர்களுக்கு இடமில்லை, இது நல்லவர்களுக்கான காலமில்லை என புலம்பும் நபர்களிடம் இதுமட்டும் உலகமில்லை நாங்களும் இதே உலகில்தான் இருக்கிறோம் என்பதை அவ்வப்போது சிலர் காட்டி விடுகின்றனர்.

English summary

Hotel Al Madina in Adirampattinam Big Bazaar street owned by Dawood provide free food for the poor people who didnt able to pay for food. People in surroundings wishes the great humanitarian work by Dawood