ராஜ ராஜ சோழன் 1037வது சதய விழா..யானை மீது வைத்து திருமுறைகள் ஊர்வலம்..பெருவுடையாருக்கு பேரபிஷேகம்

தஞ்சாவூர்: மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1037வது சதயவிழா தஞ்சாவூரில் கோலாகலமாக கொண்டாப்பட்டு வருகிறது. சதய விழாவையொட்டி கயிலாய வாத்தியம் முழங்க யானை மீது திருமுறைகள் வைத்து அடியார்கள் ஊர்வலமாக வந்தனர். ராஜ ராஜ சோழனின் சிலைக்கு ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர், தருமபுர ஆதீனம் உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்தனர். 48 விதமான வாசனை திரவியங்களால் தஞ்சை பெருவுடையாருக்கு பேரபிஷேகம் நடைபெற்றது.

மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் ஐப்பசி மாதம் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தார் என்று கல்வெட்டுகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. இதனை முன்னிட்டே ஆண்டு தோறும் தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகம் ராஜராஜனின் பிறந்த நட்சத்திர தினத்தை சதய விழா என்ற பெயரில் இரண்டு தினங்கள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது. தஞ்சை மாவட்டத்திற்கு இன்று உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The 1037th death anniversary of Ma Mannan Rajaraja Chola is being celebrated in Thanjavur. On the occasion of the Sadaya festival, the servants came in a procession to play the kailaya vyathyam on the elephant with tirumis. Collector Dinesh Ponraj Oliver, Dharmapura Atheenam and others garlanded the statue of Rajaracholan.