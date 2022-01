"பிள்ளை மாதிரி பார்த்தோம்.. அரசியல் செய்கிறார்கள்.." தஞ்சாவூர் மாணவி பற்றி பள்ளி நிர்வாகம் விளக்கம்!

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: மாணவி மரணத்தை அரசியலுக்காக ஒருசில பிரிவினர் கையிலெடுத்து திசைதிருப்புவதாக பள்ளி நிர்வாகம் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

தஞ்சை மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே உள்ள கிறிஸ்தவ மத கல்வி நிறுவனம் ஒன்றின் விடுதியில் தங்கி படித்து வந்த அரியலூரைச் சேர்ந்த 17 வயது மாணவி ஒருவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

கட்டாய மதமாற்றம் செய்யச்சொல்லி மாணவியை பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் விடுதி நிர்வாகி துன்புறுத்தியதாகவும் இதன் காரணமாகவே அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக மாணவி பேசிய வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Thanjavur school girl suicide case: The school administration has reported that the death of the student has been diverted by a few factions for politics.