கும்பகோணத்தையே கலக்கிய "ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸ்.." பண்ணை வீட்டில் கைதானது எப்படி? பரபர பின்னணி

தஞ்சை: கும்பகோணத்தில் நிதிநிறுவன மோசடி வழக்கில், பண்ணை வீட்டில் பதுங்கியிருந்த ஹெலிகாப்டர் சகோதரர்கள் நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கில் நேற்று காலை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கும்பகோணத்தையே கலக்கிய ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸ்.. பண்ணை வீட்டில் கைது

பலகோடி ரூபாய் நிதிநிறுவன மோசடி தொடர்பாக போலீஸாரால் தேடப்பட்டு வந்த கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த 'ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸ்' என்றழைக்கப்படும் எம்.ஆர்.கணேஷ் (40), எம்.ஆர்.ஸ்வாமிநாதன் (36) ஆகிய சகோதரர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

கும்பகோணம் ஸ்ரீநகர் காலனியைச் சேர்ந்த எம்.ஆர்.கணேஷ் - எம்.ஆர்.ஸ்வாமிநாதன் ஆகிய இச் சகோதரர்கள் அடிக்கடி ஹெலிகாப்டரில் வலம் வந்ததால் 'ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸ்' என ஏரியாவாசிகளால் அழைக்கப்பட்டனர்.

'விக்டரி ஃபைனான்ஸ்' என்ற நிதி நிறுவனத்தையும், 'கிரிஷ் பால் பண்ணை'யையும் நடத்திவரும் இவர்கள் மீது கடந்த காலங்களில் சில குற்றச்சாட்டுகள் எழுப்பப்பட்டு, பின் அவையெல்லாம் எழுந்த வேகத்திலேயே அடங்கியும் போயிருக்கின்றன.

நிதி நிறுவனம் நடத்தி பல கோடி ரூபாய் மோசடி.. பண்ணை வீட்டில் பதுங்கியிருந்த ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸ் கைது

Kumbakonam Helicopter Brothers who has been charged with money laundering to the tune of Rs 600 crore has been arrested. Here is the back round story.