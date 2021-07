அதிமுகவை யாராலும் கைப்பற்ற முடியாது... சசிகலாவுக்கு செக் வைத்து மவுனம் கலைத்த ஓபிஎஸ்

Theni

oi-Jeyalakshmi C

தேனி: அதிமுகவை யாராலும் கைப்பற்ற முடியாது என்றும் தனிப்பட்ட குடும்பமோ, கட்சியோ அதிமுகவை வழிநடத்த முடியாது என்று அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த நான்கரை ஆண்டு காலமாக அதிமுகவை இருவரும் சிறப்பாக வழி நடத்தி வருவதாக கூறி அதிமுகவை கைப்பற்ற நினைக்கும் சசிகலாவிற்கு செக் வைத்துள்ளார் ஓபிஎஸ்.

திமுகவை கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் அஇஅதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். திமுக ஆட்சிக்கு வந்து முதல்முறையாக அதிமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த மே 7ஆம் தேதி தமிழக முதல்வராக ஸ்டாலின் பதவியேற்று கொண்டார். ஸ்டாலின் பதவியேற்று 3 மாதங்கள் ஆன நிலையில் நீட் தேர்வு ரத்து, பெட்ரோல் விலை குறைப்பு என திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தவறிவிட்டதாக அதிமுக குற்றம்சாட்டி வருகிறது. இதன் காரணமாக அதிமுக போராட்டம் நடத்தி வருகிறது.

English summary

AIADMK co-ordinator O. Panneer Selvam said the AIADMK could not be captured by anyone and neither the individual family nor the party could lead the AIADMK. The OBS has kept a check on Sasikala, who has been trying to capture the AIADMK, claiming that the two AIADMK leaders have been leading the way for the past four and a half years.