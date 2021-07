எப்படி மாறியது.. விசாரிக்கும் ஓபிஎஸ்.. சொந்த ஊரில் தொடர்ந்து முகாம்.. கட்சிக்காரர்கள் திகைப்பு

Theni

oi-Velmurugan P

தேனி: சட்டசபை தேர்தலில் போடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் கடும் போராட்டத்திற்கு பிறகே வெற்றி பெற்றார். பல பூத்களில் எதிர்பார்த்த வாக்குகள் கிடைக்காததால் அவர் அப்போது வருத்தத்தில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் வாக்குகள் குறைவாக பதிவான பூத் நிர்வாகிகளை அழைத்து ஏன் வாக்குகள் குறைந்தது என கடந்த ஒரு வாரமாக ஓபிஎஸ் விசாரித்து வருவதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தோல்வியை தழுவியது. தென் மாவட்டங்கள், வடமாவட்டங்கள் மற்றும் சென்னை மண்டலம், திருச்சி டெல்டா மண்டலங்களில் பெரிய அளவில் தோற்றுப்போனது. முக்கிய தலைவர்கள் பலரும் இந்த முறை தோற்றுப்போனார்கள்.

தென் மாவட்டங்களில் வெற்றி பெறுவது அதிமுக தலைவர்களுக்கு இந்த முறை கடும் சவாலாக இருந்தது. இந்நிலையில் அதிமுகவின் தோல்வி குறித்து இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் ஆகியோர் கடந்த 2 மாதங்களாக கட்சிக்குள் தனித்தனி ஆய்வு நடத்தி வருகிறார்கள்.

English summary

O Panneerselvam has been investigating for the past one week as to why the votes of booths in Bodinayakanur constituency were low.