50 லட்சத்துடன் எஸ்கேப்பான அதிமுக ‘புள்ளி’யின் டிரைவர்! ஓ இதுதான் காரணமா? பரபர தேனி! கடுப்பான ஓபிஎஸ்!

தேனி : தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் 50 லட்சம் ரூபாய் பணத்துடன் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளரின் ஓட்டுநர் மாயமாகியுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், அந்த பணம் எதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்டது யாருடைய பணம் என்பது குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் உலாவுகின்றன.

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தை சேர்ந்த நாராயணன், அப்பகுதியில் ஆர்.ஓ.வாட்டர் தயாரிக்கும் ஆலை நடத்தி வருகிறார். ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் முக்கிய ஆதரவாளர் என்பதோடு, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் குடும்பத்தினருக்கும் மிகவும் நெருக்கமானவர்.

அதுமட்டுமல்லாமல் அதிமுகவில் தேனி இளைஞர் மற்றும் இளம்பெண் பாசறையின் தேனி மாவட்ட செயலாளராகவும் இருந்து வருகிறார் என்பது குறிபிடத்தக்கது. இவரது கார் ஓட்டுனர் தான் தற்போது பணத்துடன் மாயமாகியுள்ளார்.

English summary

While the incident of O. Panneerselvam's supporter's driver disappearing with 50 lakh rupees in Periyakulam, Theni district has created a lot of excitement, there are various reports about why the money was taken and whose money it was.