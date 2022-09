என்ன சொல்றீங்க.. ஓபிஎஸ்-எடப்பாடி மீண்டும் இணைய சான்ஸ் இருக்கா.. கே.பாலகிருஷ்ணன் சொல்றதை பாருங்க

Theni

oi-Yogeshwaran Moorthi

தேனி: ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இருவரையும் ஒன்றுசேர்த்து வைக்க ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தால் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே தொடர்ந்து மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. கூட்டுத் தலைமையே தேவை என்று ஓபிஎஸ் ஒரு பக்கமும், ஒற்றைத் தலைமையே சரி என்று இபிஎஸ் மற்றொரு பக்கமும் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இதனிடையே அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் தனி நீதிபதியின் தீர்ப்புக்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிசாமி மேல்முறையீடு செய்த வழக்கில், ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு செல்லும் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

போதும்.. பாஜக அடாவடி அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைங்க.. தமிழக அரசுக்கு பாலகிருஷ்ணன் கோரிக்கை

English summary

State Secretary of the Marxist Communist Party K. Balakrishnan has said that if Prime Minister Narendra Modi wants to, he can bring both OPS and EPS together. Also he said, Both OPS and EPS are working without any contradiction in supporting BJP.