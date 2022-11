கோவை கார் வெடிப்பு: என்ஐஏ விசாரணைக்கு முதல்வர் பரிந்துரைத்த பின்னணியில் பலே பிளான்! சொல்வது எச்.ராஜா

Theni

oi-Jackson Singh

தேனி: கோவை கார் வெடிப்பு வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகமையிடம் (என்ஐஏ) தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் ஒப்படைத்தது ஒரு நாடகம் என பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா விமர்சித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவை உக்கடம் அருகே உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் முன்பு கடந்த 23-ம் தேதி அதிகாலை ஒரு காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்து சிதறியது. இதில் காரை ஓட்டி வந்த ஜமேஷா முபின் என்பவர் உயிரிழந்தார்.

இந்த விவகாரம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஜமேஷா முபின் வீட்டில் போலீஸார் சோதனை நடத்தினர். இதில் பல கிலோ எடைக்கொண்ட வெடிமருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக போலீஸ் தரப்பில் கூறப்பட்டது. மேலும், 2019-ம் ஆண்டு என்ஐஏ அவரிடம் விசாரணை நடத்தியதும் தெரியவந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, அவருடன் தொடர்பில் இருந்த 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தற்போது இந்த வழக்கு என்ஐஏவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

BJP senior leader H. Raja said that Transferring Coimbatore car blast case to NIA by Tamil Nadu Government is a drama. He said vote bank politics behind that.