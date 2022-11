உருப்படவே முடியாது! ’பவர் பாலிடிக்ஸ்’ செய்யும் ஈரோடு செங்கோட்டையன்! பட்டியலை வாசித்த ஓபிஎஸ் டீம்!

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி உடன் மோதல் போக்கை கையாண்டு வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவிக்கும் நிர்வாகிகள் எண்ணிக்கை வார வாரம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் தற்போது ஈரோடு, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஒன்றிய அளவிலான நிர்வாகிகள் ஆதரவு தெரிவித்து இருக்கின்றனர். அப்போது அவர்கள் செங்கோட்டையன் குறித்து கடும் புகார்களை முன் வைத்துள்ளனர்.

பாஜக ஆதரவு காரணமாக உற்சாகத்தில் இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், பல மாவட்டங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கலை தங்கள் தரப்புக்கு இழுக்க இது ஒரு நல் வாய்ப்பு எனக் கருதி அதற்கான முன்னேற்பாடுகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சமீப காலமாக ஓபிஎஸை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்து வரும் நிர்வாகிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இன்னும் சில நாட்களில் அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு தொடர்பாக இறுதி விசாரணை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

While the number of administrators meeting and supporting O. Panneerselvam, who is dealing with the conflict with Edappadi Palaniswami regarding the issue of single leadership, is increasing every week, currently union level administrators from Erode, Ramanathapuram and other districts are supporting him.