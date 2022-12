நோட் திஸ் பாயிண்ட்.. “தற்போது வரை” அதிமுகவோடு கூட்டணி! அண்ணாமலை வாட்ச் பற்றி “கப்சிப்” -பாஜக நயினார்

Thirunelveli

திருநெல்வேலி: தற்போது வரை அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக நீடிப்பதாகவும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறோமா என்பது குறித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழு முடிவு செய்யும் எனவும் அக்கட்சியின் சட்டமன்ற குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்து உள்ளார்.

திருநெல்வேலி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சட்டமன்ற குழு தலைவருமான இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலத்துக்கு சென்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணுவை நேரில் சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன் தனது தொகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மேம்பாட்டு பணிகள் உட்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

