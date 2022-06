நெல்லையில் கட்டுமான பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு! இயங்காத குவாரி, கிரசர்களால் உச்சத்தில் விலை

Thirunelveli

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் அடைமிதிப்பான் குளம் கல்குவாரி விபத்தில் நால்வர் பலியானதை தொடர்ந்து குவாரிகள் இயங்காததால் மணல், ஜல்லி, கல் உள்ளிட்ட கட்டுமான பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்து பொருட்கள் கொண்டு வரப்படுவதால் அதிக நிதிச்சுமை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கட்டட ஒப்பந்ததாரர்கள், வீடு கட்டுவோர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் 55 கல்குவாரிகள், 25க்கும் மேற்பட்ட கிரசர்கள் உள்ளன. இங்கிருந்து நாள்தோறும் 500க்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் மூலம் 6000 முதல் 8000 டன் அளவிற்கு குண்டுக்கல், ஜல்லி, எம் சாண்ட் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்ற.

மேலும் அண்டை மாவட்டங்களாக தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளுக்கும் கொண்டு செல்லப்படுவதோடு அண்டை மாநிலமான கேரளாவுக்கு உரிய அனுமதியுடன் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

