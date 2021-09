"இப்போ சந்தோசமா.." பழங்குடி மாணவிக்கு கனிமொழியிடமிருந்து வந்த சர்ப்ரைஸ் கால்.. நெகிழ வைத்த சம்பவம்

Thirunelveli

oi-Shyamsundar I

தென்காசி: தென்காசியில் ஜாதி சான்றிதழ் கிடைக்காமல், கல்லூரி செல்ல முடியாமல் தவித்து வந்த மாணவிக்கு திமுக எம்பி கனிமொழி கல்லூரியில் இடம் கிடைக்க உதவி செய்துள்ளார். அதோடு அவருக்கு நேரடியாக போன் செய்து நம்பிக்கை தரும் விதமான போனில் பேசி இருக்கிறார் கனிமொழி எம்பி.

தென்காசி அருகே ஆழ்வார்குறிச்சி பகுதியை சேர்ந்தவர் விஜயலட்சுமி. இவர் பழங்குடி பிரிவை சேர்ந்தவர் ஆவார். இவருக்கு ஜாதி சான்றிதழ் வழங்குவதில் பல வருடமாக சிக்கல் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. சாதி சான்றிதழ் இல்லாத காரணத்தால் பழங்குடி பிரிவு மக்களுக்கு வழங்கப்படும் உரிமைகளும் இவருக்கு மறுக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

இந்த நிலையில்தான் பள்ளி முடித்து இந்த வருடம் கல்லூரி சேரும் வாய்ப்பையும் அவர் இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டு இருக்கிறது. ஜாதி சான்றிதழ் இல்லாத காரணத்தால் கல்லூரியில் இவருக்கான வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த கல்லூரியிலும் சேர முடியாமல் அவதிப்பட்டு வந்த விஜயலட்சுமி குறித்த செய்தி ஊடகங்களில் வெளியானது.

English summary

DMK MP Kanimozhi MP helps a Tribal student to get a college seat in Tenkasi, Whom was struggling to get a seat due to her community certificate.