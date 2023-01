ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்.. எங்களை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.. அண்ணாமலை பரபர பேட்டி

Thirunelveli

oi-Mani Singh S

நெல்லை: இந்த ஒரு இடைத்தேர்தல் வருவதனால் திமுகவின் ஆட்சி மாறப்போகிறதா..திமுகவின் பெரும்பான்மை எதுவும் மாறப்போவது இல்லை. மக்களவை தேர்தலுக்கே இன்னும் 14 மாதங்கள் உள்ளது. இது ஒரு இடைத்தேர்தல் அவ்வளவுதான். 31 ஆம் தேதி வரை நேரம் உள்ளது. நல்ல முடிவு வலுவான முடிவு எடுப்போம் என்று தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை நெல்லையில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

திமுகவில் அமைச்சர் பொறுப்புக்கு வரவேண்டும் என்றால் மிக முக்கிய தகுதி கல் எடுத்து குறிபார்த்து அடிக்க வேண்டும் போல் தெரிகிறது.

ஆவடி நாசர் கல் எறிந்த விவகாரம்! இப்படி ஒரு அமைச்சரை இந்திய வரலாற்றில் பார்த்ததுண்டா? அண்ணாமலை கேள்வி

English summary

