இரவில் நடக்க வேண்டாம்...திருச்செந்தூர் பாதையாத்திரை செல்லும் பக்தர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள்

திருநெல்வேலி: இரவு ஊரடங்கு அமலாவதால் திருச்செந்தூர் பாதயாத்திரை செல்லும் பக்தர்கள் இரவு 10 மணிக்கு மேல் நேரத்தில் பாதயாத்திரை செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று நெல்லை மாநகர கிழக்கு துணை ஆணையர் சுரேஷ் குமார் கூறியுள்ளார். கொரனோ பரவலை தடுக்க அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கொரனோ மூன்றாம் அலை மற்றும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் வகையில் இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு உள்பட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படுகிறது.

நாளை முதல் வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிறுக்கிழமைகளில் அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களிலும் பக்தர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட உத்தரவும் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த நிலையில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறுவோர்களுக்கு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

Tirunelveli East Deputy Commissioner Suresh Kumar has said that pilgrims going on the Thiruchendur Pathayathri should avoid going on the Pathayathirai after 10 pm due to the night curfew. He also called on the government to co-operate in preventing the spread of Coronovirus.