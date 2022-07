தமிழகத்திலும் 'மகாராஷ்டிரா' ஆபரேஷன்! திமுக எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம் - இந்து முன்னணி காடேஸ்வரா பகீர்

Thirunelveli

oi-Mathivanan Maran

நெல்லை: தமிழகத்திலும் மகாராஷ்டிரா போல எம்.எல்.ஏக்களிடம் பேரம் பேசுவது நடைபெற்று வருகிறது; தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் விரைவில் ராஜினாமா செய்வார் என்று இந்து முன்னணியின் மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன் பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் ஆட்சியில் இருந்த சிவசேனாவின் எம்.எல்.ஏக்கள் பெரும்பாலானோர் போர்க்கொடி தூக்கினர். இதனால் மகாராஷ்டிராவின் சிவசேனா- தேசியவாத காங்கிரஸ்- காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு கவிழ்ந்தது. முதல்வராக இருந்த உத்தவ் தாக்கரே தமது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.



Hindu Munnani President Kadeswara Subramaniam said that the Operation Maharashtra (Topple of the State Govt) to implement in Tamilnadu very soon.